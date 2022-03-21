21 марта 2022, 00:02
Власти Франции заблокировали активы российских богачей на 850 млн евро
Французские власти заблокировали 150 млн евро на счетах российских богачей в местных банках, объекты недвижимости стоимостью 539 млн евро и две роскошные яхты
Фото: posta-magazine.ru
Власти Франции в рамках санкций заблокировали активы российских олигархов на 850 млн евро, которые находились во французской юрисдикции.
Глава Минэкономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр сообщил, что эти активы, которые включают две яхты стоимостью 150 млн евро, в настоящее время «обездвижены».
Французские власти заблокировали 150 млн евро на счетах российских богачей в местных банках, объекты недвижимости стоимостью 539 млн евро и две роскошные яхты.
Владельцы этих активов не могут ими распоряжаться, продавать их и получать с них доход, сообщает РБК.
Ранее сообщалось, что во Франции арестовали яхту Amore Vero («Настоящая любовь»), которая может быть связана с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, а также яхты .