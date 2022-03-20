20 марта 2022, 14:22
Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала фан-станицу политолога Екатерины Шульман
Администрация соцсети «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры РФ заблокирована фан-страницу известного политолога Екатерины Шульман
Фото: своимисловами.рф
Администрация соцсети «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры РФ заблокирована фан-страницу известного политолога Екатерины Шульман.
Блокировку сообщества в соцсети объяснили тем, что публикации в группе «формируют у людей панические настроения». Кроме того, в группе размещалась фейковая информация о спецоперации России в Украине.
В пресс-службе «ВКонтакте», что в случае неблокировки фан-сообщества Екатерины Шульман Роскомнадзор мог ограничить доступ пользователей ко всей соцсети.