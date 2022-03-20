«Уральские авиалинии» из-за санкций отправят часть сотрудников на простой
Компания «Уральские авиалинии» отправит часть своих сотрудников в вынужденный простой «по независящим от работодателя причинам». Решение руководства касается в том числе бортпроводников и пилотов
Компания «Уральские авиалинии» отправит часть своих сотрудников в вынужденный простой «по независящим от работодателя причинам». Решение руководства касается в том числе бортпроводников и пилотов, сообщает РБК.
В «Уральских авиалиниях» объяснили простой сотрудников сокращением издержек, чтобы продолжать работу. В компании напомнили о сложной геополитической ситуации в мире, ограничении на полеты в ряд южных городов России и закрытии европейского воздушного пространства для российских перевозчиков.
Согласно Трудовому кодексу, простой, возникший по независящим от работодателя причинам, оплачивается в размере не менее 2/3 оклада.
Ранее «Уральские авиалинии» из-за санкций приостановили выполнение рейсов в Азербайджан, Армению, Турцию, Израиль, Таиланд, ОАЭ, Египет и Казахстан.