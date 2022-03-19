19 марта 2022, 14:09
США запретили сервисное обслуживание бизнес-джета Романа Абрамовича и еще 99 российских самолетов
В этот список вошли 33 лайнера авиакомпании «Аэрофлот», 12 самолетов грузовой компании AirBridgeCargo, пять воздушных судов Aviastar-TU, 23 самолета Azur Air, 14 самолетов Nordwind, 12 самолетов Utair и бизнес-джет миллиардера Романа Абрамовича
Фото: m.bloglikes.com
Минторг США в рамках санкций запретил сервисным компаниям обслуживать 100 коммерческих и частных самолетов, связанных с Россией.
В этот список вошли 33 лайнера авиакомпании «Аэрофлот», 12 самолетов грузовой компании AirBridgeCargo, пять воздушных судов Aviastar-TU, 23 самолета Azur Air, 14 самолетов Nordwind, 12 самолетов Utair и бизнес-джет миллиардера Романа Абрамовича.
Глава ведомства Джина Раймондо заявила, что санкции против российской авиации являются предупреждением для всего мира.
«Мы не позволим российским и белорусским компаниям и олигархам безнаказанно путешествовать, нарушая наши законы», - отметила чиновница.