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Экономика
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19 марта 2022, 13:56

Расходы иностранных авиакомпаний из-за облета России оценили в 37,5 млн долларов в неделю

Напомним, что Россия закрыла свое небо для европейских перевозчиков в ответ на закрытие воздушного пространства ЕС для российских авиакомпаний

Расходы иностранных авиакомпаний из-за облета России оценили в 37,5 млн долларов в неделю
Фото: crimea.ria.ru

Минтранс России оценил расходы иностранных авиакомпаний на облет воздушного пространства РФ в 37,5 млн долларов в неделю.

Напомним, что Россия закрыла свое небо для европейских перевозчиков в ответ на закрытие воздушного пространства ЕС для российских авиакомпаний.

В Минтрансе отметили, что решение Евросоюза отразилось негативно не только на российских компаниях и пассажирах, но и на иностранных гражданах. Пострадали от санкций и зарубежные перевозчики, поскольку дальность полетов увеличилась, а расходы выросли. Например, сейчас путь по маршруту Лондон - Токио составляет 11,2 тысячи км, а через Россию  - 9,5 тысячи км.

По предварительным подсчетам дополнительные расходы авиакомпаний стран ЕС, США и Канады из-за необходимости облетать территорию России составляют 37,5 млн долларов в неделю.

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