Расходы иностранных авиакомпаний из-за облета России оценили в 37,5 млн долларов в неделю
Напомним, что Россия закрыла свое небо для европейских перевозчиков в ответ на закрытие воздушного пространства ЕС для российских авиакомпаний
Минтранс России оценил расходы иностранных авиакомпаний на облет воздушного пространства РФ в 37,5 млн долларов в неделю.
Напомним, что Россия закрыла свое небо для европейских перевозчиков в ответ на закрытие воздушного пространства ЕС для российских авиакомпаний.
В Минтрансе отметили, что решение Евросоюза отразилось негативно не только на российских компаниях и пассажирах, но и на иностранных гражданах. Пострадали от санкций и зарубежные перевозчики, поскольку дальность полетов увеличилась, а расходы выросли. Например, сейчас путь по маршруту Лондон - Токио составляет 11,2 тысячи км, а через Россию - 9,5 тысячи км.
По предварительным подсчетам дополнительные расходы авиакомпаний стран ЕС, США и Канады из-за необходимости облетать территорию России составляют 37,5 млн долларов в неделю.