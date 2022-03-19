19 марта 2022, 02:12
«Газпром» придумал платежную систему Gазпромpay. Она должна заменить Google Pay
Компания «Газпром» придумала платежную систему, которая должна заменить Google Pay. Последняя отказалась работать в России из-за ситуации в Украине. «Газпром» планирует зарегистрировать сразу два собственных товарных знака – Gpay и Gазпромpay
Компания «Газпром» придумала платежную систему, которая должна заменить Google Pay. Последняя отказалась работать в России из-за ситуации в Украине.
«Газпром» планирует зарегистрировать сразу два собственных товарных знака – Gpay и Gазпромpay, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить».
С какими банками планирует сотрудничать «Газпром», пока не сообщается.
Напомним, что Visa и MasterCard перестали работать в России 10 марта, а держатели карт российских банков этих платежных систем не могут пользоваться ими за границей. Сервисы бесконтактной оплаты Google Pay и Apple Pay также перестали работать в России.