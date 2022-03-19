19 марта 2022, 01:01
Власти Литвы запретили гражданам вывозить в Россию и Беларусь больше 60 евро
Власти Литвы запретили вывозить из страны в Россию и Белоруссию более 60 евро наличными. Такое решение принято в рамках экономических санкций, которые были введены из-за ситуации в Украине
Фото: 360tv.ru
Власти Литвы запретили вывозить из страны в Россию и Белоруссию более 60 евро наличными. Такое решение принято в рамках экономических санкций, которые были введены из-за ситуации в Украине.
По данным прибалтийского агентства Delfi, гражданин, который пересекает литовско-российскую или литовско-белорусскую границу на выезд, может взять с собой не больше 60 евро. На другие валюты, в том числе доллары, это ограничение не распространяется.
Нарушителей будут возвращать в Литву и привлекать к административной ответственности.
Напомним, что в рамках санкций Евросоюз запретил вывозить в Россию наличные евро.