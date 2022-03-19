Фингвардия Италии арестовала недвижимость Алексея Мордашова на Сардинии
Финансовая гвардия Италии арестовала жилую недвижимость российского миллиардера и владельца «Северстали» Алексея Мордашова. Арест активов был произведен в рамках санкций Евросоюза в отношении бизнесмена из-за ситуации в Украине
Финансовая гвардия Италии арестовала жилую недвижимость российского миллиардера и владельца «Северстали» Алексея Мордашова. Арест активов был произведен в рамках санкций Евросоюза в отношении бизнесмена из-за ситуации в Украине.
Распоряжение об аресте касается жилого комплекса, который расположен в городе Олбия на острове Сардиния. Стоимость объекта оценивается в 105 млн евро, сообщает РИА Новости.
Ранее власти Италии арестовали яхту Алексея Мордашова за 65 млн евро, которая на момент введения санкций находилась в порту города Империя.
Кроме того, фингвардия арестовала яхту и виллу на Сардинии миллиардера Алишера Усманова, недвижимость Петра Авена на Сардинии, яхту Андрея Мельниченко, яхту «друга президента» Геннадия Тимченко и две виллы телеведущего-пропагандиста Владимира Соловьева.