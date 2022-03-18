Генпрокуратура займется ростом цен на продукты питания и средства гигиены
Генпрокуратура РФ заинтересовалась резким ростом цен на продукты питания, бытовую химию и средства личной гигиены после введения антироссийских санкций из-за спецоперации в Украине
Генпрокуратура РФ заинтересовалась резким ростом цен на продукты питания, бытовую химию и средства личной гигиены после введения антироссийских санкций из-за спецоперации в Украине.
Региональные прокуратуры по поручению генпрокурора Игоря Краснова проведут системную работу по противодействию нарушениям законодательства в области ценообразования на социально значимые товары.
В заявлении ведомства говорится, что рост цен зафиксирован со стороны отдельных участников рынка, а также в некоторых интернет-магазинах. По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования.
Свою проверку по факту повышения цен на сахар проводит и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ведомство обещало наказать виновников необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита.