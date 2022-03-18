Власти США выплатят 5 млн долларов за сведения о яхтах российских олигархов
Власти США объявили вознаграждение за помощь, которая позволит установить местонахождение яхт российских олигархов. Такую информацию американские чиновники оценили в 5 млн долларов (примерно 500 млн рублей)
Власти США объявили вознаграждение за помощь, которая позволит установить местонахождение яхт российских олигархов. Такую информацию американские чиновники оценили в 5 млн долларов (примерно 500 млн рублей).
Издание Independent сообщает, что финансовая премия будет выплачена информаторам в рамках «Программы вознаграждений за возвращение активов клептократий», которая была одобрена в США еще в 2021 году.
Оплачена будет та информация, которая позволит Минфину США арестовать или конфисковать имущество российских олигархов, попавших под санкции из-за спецоперации в Украине.
Напомним, что в рамках антироссийских санкций на Западе уже были арестованы яхты главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, главы «Роснефти» Игоря Сечина, падчерицы главы «Ростеха» Сергея Чемезова, олигархов Алишера Усманова, Андрея Мельниченко, Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.