Сбербанк приостановил переводы в долларах от физлиц в другие банки
Сбербанк с 18 марта перестал осуществлять переводы физических лиц в другие банки в американских долларах, фунтах стерлингов, датских кронах, шведских кронах и в канадских долларах. Запрет касается переводов как в российские, так и иностранные банки
Сбербанк с 18 марта перестал осуществлять переводы физических лиц в другие банки в американских долларах, фунтах стерлингов, датских кронах, шведских кронах и в канадских долларах. Запрет касается переводов как в российские, так и иностранные банки.
По новым правилам, физлица также не смогут получить на счет в Сбербанке денежные переводы в указанных валютах из других российских и зарубежных банков. В Сбербанке валютные ограничения объяснили санкциями.
При этом в отделениях Сбербанка граждане могут отправлять переводы по России и в другие страны в шести валютах: рублях, евро, иенах, швейцарских франках, норвежских кронах и сингапурских долларах. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» для клиентов доступны переводы за границу в евро.
В Сбере также рекомендуют гражданам перед отправкой денежного перевода удостовериться, что иностранный банк-получатель примет перевод из России в связи с масштабными экономическими санкциями, которые были введены против нашей страны из-за спецоперации в Украине.