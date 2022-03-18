Болгария объявила 10 российских дипломатов персонами нон грата
Болгарский дипломат сообщила, что по версии Министерства иностранных дел, российские дипломаты «занимались деятельностью, несовместимой по их статусу»
Власти Болгарии объявили персонами нон грата десять российских дипломатов. Об этом сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.
Болгарский дипломат сообщила, что по версии Министерства иностранных дел, российские дипломаты «занимались деятельностью, несовместимой по их статусу».
Российская сторона действия болгарских властей восприняла как «крайне недружественный шаг», сообщает ТАСС.
В начале марта МИД Болгарии уже объявил российских дипломатов персонами нон грата. Сотрудников российского диппредставительства обвинили в шпионаже и «нерегламентированной разведывательной деятельности». По данным телеграм-каналов, дипломатов вывезли из Софии 5 марта на вывозном рейсе, на котором также вернулись домой российские туристы, застрявшие в Болгарии из-за закрытия воздушного пространства Евросоюза для российских авиакомпаний.