Закон о наказании за «фейки» о российской армии распространят на все государственные органы
Представители «Единой России» подготовили законопроекты, которые расширяют действие уже принятого закона о дискредитации российской армии и распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ
Представители «Единой России» подготовили законопроекты, которые расширяют действие уже принятого закона о дискредитации российской армии и распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ.
Депутаты считают, что нужно наказывать за распространение фейков не только о российской армии, но и о работе всех государственных органов, которые «за рубежом защищают интересы России и ее граждан».
Законопроект подготовили депутаты Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Ирина Панькина, сенаторы Андрей Турчак и Андрей Клишас.
«Все, кто защищают интересы России за ее пределами, неважно - носят они погоны или нет, должны быть надежно защищены от любых провокаций, лжи и «чернухи». Скажем, наши посольства, торгпредства и дипучреждения. Или представительства Россотрудничества», - пояснил Александр Хинштейн.
Напомним, что ранее принятый закон об уголовной ответственности за распространение фейковой информации о действиях российской армии предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет.