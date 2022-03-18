В России после начала спецоперации в Украине резко вырос спрос на успокоительные препараты
С 28 февраля по 6 марта уровень продаж таким препаратов превысил 525 млн рублей (было куплено 577,6 тысячи упаковок лекарств). Это в четыре раза больше, чем за год до этого, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на DSM Group
В России на фоне спецоперации в Украине и санкций резко вырос спрос на антидепрессанты и другие успокоительные препараты.
С 28 февраля по 6 марта уровень продаж таким препаратов превысил 525 млн рублей (было куплено 577,6 тысячи упаковок лекарств). Это в четыре раза больше, чем за год до этого, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на DSM Group.
Эксперты объясняют резкий спрос на успокоительные препараты страхом перед дефицитом лекарств и ростом цен на них. Однако из-за повышенного спроса в некоторых аптеках уже наблюдается нехватка антидепрессантов и седативных средств.
Кроме того, в России резко вырос спрос на безрецептурные снотворные и противотревожные препараты. За первую неделю марта по сравнению с прошлым годом продажи выросли на 88% и 34,7%, до 3,3 млн и 347 тысяч упаковок соответственно. Наибольшей популярностью пользуются препараты «Ново-Пассит» и «Афобазол».