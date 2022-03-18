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18 марта 2022, 11:58

Финляндия в пятый раз подряд стала лидером рейтинга самых счастливых стран

Финляндия в пятый раз подряд стала самой счастливой страной в мире. Об этом говорится в тексте Всемирного доклада счастья 2022 года, который был подготовлен по заказу ООН

Финляндия в пятый раз подряд стала лидером рейтинга самых счастливых стран
Фото: tvc.ru

Финляндия в пятый раз подряд стала самой счастливой страной в мире. Об этом говорится в тексте Всемирного доклада счастья 2022 года, который был подготовлен по заказу ООН.

Финляндия в рейтинге счастья опередила другие страны с отрывом в несколько сотен баллов, сообщает ТАСС.

В пятерку стран с самыми счастливыми гражданами также попали Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды. В топ-10 вошли Люксембург, Израиль, Швеция, Новая Зеландия и Норвегия.

Россия в рейтинге счастья заняла только 80-е место.

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