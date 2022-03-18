18 марта 2022, 11:50
В аэропорту Сочи пассажирский самолет загорелся перед вылетом
В пресс-службе сочинского аэропорта сообщили, что инцидент произошел при подготовке к противообледенительной обработке самолета. Лайнер должен был вылететь в Оренбург. Сейчас этот рейс отложен
Фото: yugtimes.com
В аэропорту Сочи загорелся пассажирский самолет компании «Нордвинд». Во время подготовки лайнера к вылету произошло возгорание двигателя.
В пресс-службе сочинского аэропорта сообщили агентству ТАСС, что инцидент произошел при подготовке к противообледенительной обработке самолета. Лайнер должен был вылететь в Оренбург. Сейчас этот рейс отложен.
Во время возгорания в самолете находились пассажиры, однако никто из них не пострадал.