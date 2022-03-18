18 марта 2022, 11:34
В Болгарии задержали бывшего премьер-министра страны Бойко Борисова
В Болгарии в ходе полицейской операции задержали бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, который накануне был единогласно переизбран на пост председателя партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ)
Фото: in-bulgaria.online
В Болгарии в ходе полицейской операции задержали бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, который накануне был единогласно переизбран на пост председателя партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ).
Вместе с Бойко Борисовым были задержаны другие члены партии ГЕРБ. В числе задержанных - бывший глава Минфина Владислав Горанов и бывший председатель финансового комитета парламента Менда Стоянова. Причина задержания бывших высокопоставленных чиновников не сообщается.
Болгарские СМИ также сообщают, что силовики проводят обыски по месту жительства крупных бизнесменов по всей стране.