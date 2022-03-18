18 марта 2022, 10:59
В Пскове силовики проводят обыски членов регионального отделения «Яблока»
В Пскове сотрудники полиции проводят обыски у лидера регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга и членов регионального совета партии Екатерины Новиковой и Николая Кузьмина
Фото: shlosberg.ru
В Пскове сотрудники полиции проводят обыски у лидера регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга и членов регионального совета партии Екатерины Новиковой и Николая Кузьмина.
В «Яблоке» рассказали, что рано утром в пятницу бойцы ОМОНа ворвались в квартиру Льва Шлосберга, но его самого там не было. Силовики в ходе обыска вынесли из квартиры всю технику.
Обыски прошли по месту жительства псковской журналистки Светланы Прокопьевой, главреда «Псковской губернии» Дениса Камалягина, главы правозащитной организации «Агора» Павла Чикова.
Обыски проводятся по жалобе на публикацию в телеграм-канале «Гремячая башня», в которой содержалась клевета в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.