18 марта 2022, 03:16
Великобритания отказалась от обмена налоговой информацией с Россией
Секретарь Министерства финансов Люси Фрейзер заявила, что Великобритания не будет сотрудничать с Россией и Белоруссией в сфере, которая приносит этим странам экономическую выгоду
Фото: trashbox.ru
Великобритания в рамках санкций заморозит сотрудничество с Россией и Белоруссией в сфере обмена налоговой информацией.
Секретарь Министерства финансов Люси Фрейзер заявила, что Великобритания не будет сотрудничать с Россией и Белоруссией в сфере, которая приносит этим странам экономическую выгоду.
Данное решение, добавила чиновница, является частью более широкого ответа Великобритании на российскую спецоперацию на Украине, сообщает РИА Новости.
Обмен налоговой информацией с Россией и Белоруссией осуществлялся в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения.