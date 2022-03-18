18 марта 2022, 02:02
Власти Чехии заявили о достижении предела в приеме украинских беженцев
Власти Чехии заявили о достижении за последние три недели предела в приеме украинских беженцев. В страну с начала спецоперации прибыло уже 270 тысяч человек
Фото: kp.ua
Власти Чехии заявили о достижении за последние три недели предела в приеме украинских беженцев. В страну с начала спецоперации прибыло уже 270 тысяч человек.
Премьер-министр страны Петр Фиалу сообщил агентству Assosiated Press, что власти сейчас «изо всех сил» пытаются помочь 200 тысячам беженцев, прибывших из Украины. Людям помогают получить долгосрочный вид на жительство, доступ к медобслуживанию и образованию.
Кроме того, в Чехии беженцам будут выплачивать раз в месяц по 5000 крон (200 евро). Финансовую поддержку украинцы смогут получать в течение трех месяцев со дня приезда, сообщает «Лента.ру».