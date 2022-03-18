18 марта 2022, 01:06
Рестораны сети «Макдоналдс» в сибирских городах продолжат свою работу
Рестораны быстрого питания американской сети «Макдональдс» продолжат работать в некоторых регионах страны. Напомним, что сеть объявила о приостановке своей деятельности из-за ситуации в Украине и закрыла свои рестораны с 14 марта
Фото: macdonaldsmenu.ru
Рестораны быстрого питания американской сети «Макдональдс» продолжат работать в некоторых регионах страны. Напомним, что сеть объявила о приостановке своей деятельности из-за ситуации в Украине и закрыла свои рестораны с 14 марта.
Компания-франчайзи «ГиД» сообщила в своей группе в соцсети «ВКонтакте», что «Макдоналдс» продолжит работать в Сибири. «Мы по-прежнему не поднимаем цены и встречаем вас с улыбкой, чтобы вы знали, как нам дорог каждый гость», — говорится в сообщении.
Новокузнецкая компания «ГиД» имеет под управлением 25 ресторанов «Макдоналдс» в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.