18 марта 2022, 00:03
Канцлер Германии осудил дискриминацию русскоязычного населения
В посольство России в Германии поступило более 400 обращений от русскоговорящего населения о дискриминации. Жители страны жалуются, что им отказывают в обслуживании, оскорбляют и портят их автомобили
Фото: Яндекс.Дзен
Канцлер Германии Олаф Шольц осудил дискриминацию русскоязычных граждан в стране из-за проведения спецоперации в Украине.
Г-н Шольц назвал «абсолютно неприемлемым», когда жители Германии с русскими корнями подвергаются оскорблениям или физическим нападкам.
По данным ТАСС, в посольство России в Германии по состоянию на 14 марта поступило более 400 обращений от русскоговорящего населения о дискриминации. Жители страны жалуются, что им отказывают в обслуживании, оскорбляют и портят их автомобили. Кроме того, в Берлине неизвестные подожгли вход в спортивный зал германо-российской школы имени Михаила Ломоносова.