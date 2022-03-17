В Госдуму на фоне ажиотажного спроса внесли законопроект о госмонополии на сахар
Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который разрешает устанавливать государственную монополию на производство и оборот сахара в России. Документ был подготовлен на фоне ажиотажного спроса на сахар
Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который разрешает устанавливать государственную монополию на производство и оборот сахара в России. Документ был подготовлен на фоне ажиотажного спроса на сахар, который был зафиксирован после начала спецоперации в Украине, ослабления рубля и введения санкций против РФ.
В законопроекте либерал-демократов говорится, что порядок выдачи лицензии, сертификация и стандартизация в отношении продукции будет устанавливаться правительством.
Представитель ЛДПР Алексей Диденко сообщил РИА Новости, что данная мера позволит обеспечить «жесткий контроль» за ценообразованием сахара на каждом из этапов от производителя до покупателя.
Отметим, что по состоянию на 16 марта килограмм сахарного песка в России подорожал в среднем на 12,8% при инфляции 12,54%. Кроме того, в регионах зафиксирован ажиотажный спрос на сахар, а сотрудники магазинов и супермаркетов рассказывают, что не успевают выкладывать товар на полки. Пользователи соцсетей выкладывают ролики, как покупатели за считанные минуты сметают упаковки с сахаром.