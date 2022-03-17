17 марта 2022, 16:16
Международный союз биатлонистов приостановил членство спортивных федераций России и Беларуси
Исполнительный совет Международного союза биатлонистов (IBU) решил отстранить национальные федерации России и Белоруссии в связи с ситуацией в Украине. Решение IBU вступает в силу немедленно
Фото: chaik.dixinews.ru
Исполнительный совет Международного союза биатлонистов (IBU) решил отстранить национальные федерации России и Белоруссии в связи с ситуацией в Украине.
Решение IBU вступает в силу немедленно.
Перед этим международная федерация отстранила российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях. Данное решение в IBU объяснили «защитой атлетов и честности своих соревнований».
В исполкоме организации заявили, что решили отстранить национальные федерации России и Беларуси из-за того, что они «не выполнили гуманитарных обязательств в духе конституции IBU».