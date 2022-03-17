17 марта 2022, 15:41
Россия и Белоруссия снимают все ограничения на поездки между странами
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что свобода передвижения важна для развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Россией и Беларусью
Фото: 9111.ru
Россия и Белоруссия на фоне санкций решили снять все ограничения на поездки между странами. Послабления в пересечении границы ступят в силу в полночь 18 марта.
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что свобода передвижения важна для развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Россией и Беларусью.
Премьер добавил, что укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкции в отношении России и Белоруссии, сообщает РИА Новости.
Напомним, что из-за спецоперации в Украине экономические санкции Запад ввел не только против России, но и против Белоруссии.