Евросоюз заявил о проблемах с продовольствием из-за ситуации в Украине
Евросоюз сообщил о проблемах с поставками продовольствия из-за спецоперации в Украине. Сейчас союз разрабатывает меры по обеспечению продовольственной безопасности
Евросоюз сообщил о проблемах с поставками продовольствия из-за спецоперации в Украине. Сейчас союз разрабатывает меры по обеспечению продовольственной безопасности.
Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский в своем выступлении в Европарламенте заявил, что Украина является одним из крупнейших производителей продовольствия в мире и поставщиком корма для сельскохозяйственных животных. «Мы очень много импортируем с Украины. Это 52% импорта кукурузы, 19% пшеницы, сегодня все блокировано... Это большая проблема для ЕС», - заявил чиновник, слова которого приводит «Лента.ру».
Продовольственный кризис ранее анонсировал и министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Чиновник отметил, что крупными экспортерами пшеницы является не только Украина, но и Россия, которая из-за санкций теперь ограничена в возможностях экспорта.