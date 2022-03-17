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17 марта 2022, 14:59

Евросоюз заявил о проблемах с продовольствием из-за ситуации в Украине

Евросоюз сообщил о проблемах с поставками продовольствия из-за спецоперации в Украине. Сейчас союз разрабатывает меры по обеспечению продовольственной безопасности

Евросоюз заявил о проблемах с продовольствием из-за ситуации в Украине
Фото: rossoshru.ru

Евросоюз сообщил о проблемах с поставками продовольствия из-за спецоперации в Украине. Сейчас союз разрабатывает меры по обеспечению продовольственной безопасности.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский в своем выступлении в Европарламенте заявил, что Украина является одним из крупнейших производителей продовольствия в мире и поставщиком корма для сельскохозяйственных животных. «Мы очень много импортируем с Украины. Это 52% импорта кукурузы, 19% пшеницы, сегодня все блокировано... Это большая проблема для ЕС», - заявил чиновник, слова которого приводит «Лента.ру».

Продовольственный кризис ранее анонсировал и министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Чиновник отметил, что крупными экспортерами пшеницы является не только Украина, но и Россия, которая из-за санкций теперь ограничена в возможностях экспорта.

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