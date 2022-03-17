17 марта 2022, 13:59
Шесть российских авиакомпаний продолжают выполнять международные рейсы в условиях санкций
В Министерстве транспорта РФ сообщили, что шесть отечественных перевозчиков в настоящее время выполняют полеты в 8 стран. Это Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, и Узбекистан
Фото: arms-expo.ru
Шесть российских авиакомпаний продолжают выполнять международные рейсы в условиях западных санкций, которые были введены в отношении гражданской авиации.
В Министерстве транспорта РФ сообщили, что шесть отечественных перевозчиков в настоящее время выполняют полеты в 8 стран. Это Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, и Узбекистан.
Российские авиакомпании совершают около 250 рейсов в неделю на отечественных самолетах SSJ-100, которым не грозит арест в других странах в рамках санкций.
При этом рейсы в Россию на сегодняшний день выполняют 29 зарубежных перевозчиков из 20 государств.