Россия избежала дефолта по внешнему госдолгу
В Минфине сообщили, что платежное поручение о выплатах купонного дохода на 117,2 млн долларов по двум выпускам российских еврооблигаций было исполнено. Выплата производилась в валюте
Правительство России сообщило о проведении первой выплаты по внешнему долгу после заморозки части золотовалютных резервов страны в рамках санкций.
В Минфине сообщили, что платежное поручение о выплатах купонного дохода на 117,2 млн долларов по двум выпускам российских еврооблигаций было исполнено. Выплата производилась в валюте.
Проведение платежа означает, что дефолта по этим обязательствам не произошло.
Минфин пообещал отдельно сообщить о результатах зачисления средств платежному агенту (Citibank, N.A., London Branch), сообщает РИА Новости.
Ранее глава ведомства Антон Силуанов допустил, что выплата по внешнему госдолгу может быть произведена в рублях в связи с заморозкой золотовалютных резервов страны. При этом западные рейтинговые агентства заявляли, что выплата в рублях будет считаться дефолтом.