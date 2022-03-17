Миллиардер Михаил Фридман из-за санкций остался в Лондоне почти без денег
Основатель «Альфа-банка» Михаил Фридман, который вместе с другими российскими миллиардерами попал в санкционные списки США и Евросоюза, сообщил о блокировке своей банковской карты. По этой карте бизнесмен может тратить не более 3300 долларов в месяц
Основатель «Альфа-банка» Михаил Фридман, который вместе с другими российскими миллиардерами попал в санкционные списки США и Евросоюза, сообщил о блокировке своей банковской карты. По этой карте бизнесмен может тратить не более 3300 долларов в месяц.
В интервью агентству Bloomberg олигарх, который сейчас находится в Лондоне, посетовал на то, что из-за санкций ему придется получать разрешение на расходование собственных средств у правительства Великобритании.
Из-за ограничений г-н Фридман не может даже оплатить уборку своего особняка в Лондоне. «Может быть, мне стоит убирать дом самому. Это нормально. В студенчестве я жил в маленькой комнате общежития еще с четырьмя мужчинами. Но спустя 35 лет это неожиданно», - отметил миллиардер.
Бизнесмен также сообщил, что не имеет другой недвижимости, кроме особняка в Лондоне, дома в Москве и квартиры для родителей в Латвии. Но теперь у него нет доступа к деньгам, чтобы купить другое жилье.
Олигарх назвал нынешние санкции Евросоюза и США «нелогичными», так как лично он не может подойти к президенту Владимиру Путину и попросить его остановить спецоперацию в Украине. «В ЕС ничего не понимают в том, как устроена Россия», - добавил миллиардер.