Итальянские силовики провели обыски у архитектора, который проектировал дома российской элиты
В Италии сотрудники правоохранительных органов провели обыски на четырех виллах архитектора Ланфранко Чирилло, который проектировал дома для российских миллиардеров и чиновников из ближайшего окружения президента Владимира Путина
В Италии сотрудники правоохранительных органов провели обыски на четырех виллах архитектора Ланфранко Чирилло, который проектировал дома для российских миллиардеров и чиновников из ближайшего окружения президента Владимира Путина.
Ланфранко Чирилло подозревают в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и в нарушении кодекса защиты культурной декларации.
Издание Il Giornale di Brescia сообщает, что в рамках расследования у архитектора изъяли вертолет Eurocopter EC130 и 143 произведения искусства, среди которых работы Пикассо, Кандинского и Шагала. Каким образом эти картины попали к сеньору Чирилло, не уточняется.
Соратник Алексея Навального Георгий Албуров в своем Twitter предположил, что эти картины были взяты из фондов Эрмитажа.
Команда Навального в своем расследовании о неофициальной резиденции президента Владимира Путина в Геленджике сообщала, что этот дворец был спроектирован Ланфранко Чирилло. При этом сам он не упоминал российского президента в числе своих клиентов. Также сообщалось, что у итальянского архитектора есть гражданство России.
Ланфранко Чирилло вернулся в Италию в 2017 году. Сейчас его адвокаты пытаются доказать, что доход архитектора был получен за пределами страны, а значит, не должен облагаться налогом в Италии.