17 марта 2022, 11:58
Биржевой курс российского рубля укрепляется на торгах шестой день подряд
Так, в самом начале торгового дня биржевой курс доллара упал на 2,8% и продавался по 105 рублей. Курс евро упал сразу на 8,2% до отметки 108 рублей, однако позже скорректировался до 112,51 рубля
Фото: belarus.kp.ru
Утром 17 марта на открытии Московской биржи рубль начал укрепляться к доллару и евро.
Так, в самом начале торгового дня биржевой курс доллара упал на 2,8% и продавался по 105 рублей.
Курс евро упал сразу на 8,2% до отметки 108 рублей, однако позже скорректировался до 112,51 рубля.
Укрепление российского рубля, который обвалился после начала спецоперации в Украине, фиксируется уже шестой день подряд. Аналитики отмечают, что этому способствуют новости о некотором прогрессе в переговорах между Москвой и Киевом.
Кроме того, позитивно на курс рубля действуют меры Центробанка РФ по поддержке финансовых рынков.