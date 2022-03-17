17 марта 2022, 11:35
Московские аэропорты отменили требование носить защитные маски
Такое решение было принято на основании постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева об отмене масочного режима в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в столичном регионе
Фото: center-grad.ru
Аэропорт «Шереметьево» ослабил антиковидные меры для пассажиров. Воздушная гавань отменила требование об обязательном ношении защитных масок.
Такое решение было принято на основании постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева об отмене масочного режима в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в столичном регионе.
«Носить средства индивидуальной защиты дальше или снять их — теперь это личное дело каждого», - сообщает пресс-служба «Шереметьево».
Масочный режим также отменили аэропорты «Внуково» и «Домодедово», а авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» разрешили пассажирам не носить маски во время полета.