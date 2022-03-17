Глава правительства Польши призвал перестать выдавать шенгенские визы россиянам
Глава правительства заявил, что для него «нет красных линий в вопросе антироссийских санкций». В этой связи он призвал Евросоюз ввести эмбарго на энергоносители из России, ужесточить санкции против российских банков
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал перестать выдавать шенгенские визы российским гражданам из-за спецоперации в Украине.
Глава правительства заявил, что для него «нет красных линий в вопросе антироссийских санкций». В этой связи он призвал Евросоюз ввести эмбарго на энергоносители из России, ужесточить санкции против российских банков, перестать выдавать визы россиянам и заморозить европейские активы членов партии «Единая Россия» и конфисковать активы олигархов.
«Нам действительно нужно быть последовательными: больше никаких исключений в блокировке банков. Жесткая конфискация активов олигархов. Больше никаких виз для граждан России, замораживание всех активов членов партии "Единая Россия"»,— заявил польский премьер в интервью немецкой газете Bild, которое цитирует «КоммерсантЪ».
Напомним, что ранее шенгенские визы россиянам уже перестали выдавать в Чехии и Эстонии.