Власти Крыма будут использовать поступающую из Днепра воду для пополнения водохранилищ и мелиорации
Русло Северо-Крымского канала, сооружения которого обветшали за 8 лет водной блокады полуострова, будет приведено в порядок до 1 апреля. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым-24»
Русло Северо-Крымского канала, сооружения которого обветшали за 8 лет водной блокады полуострова, будет приведено в порядок до 1 апреля. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым-24».
Чиновник пояснил, что из-за водной блокады канал пустовал на протяжении 8 лет, а в Крыму уже практически потеряли надежду на то, что он будет использоваться по назначению. Однако через несколько дней после начала спецоперации в Украине российские военные взорвали дамбу, блокировавшую русло, а вода из Днепра с украинской территории 3 марта начала поступать в Северо-Крымский канал.
Сергей Аксенов сообщил, что сейчас «ключи забили там, где семь-восемь лет не было воды: это Симферопольский и Бахчисарайский районы».
Глава Крыма отметил, что эта вода не будет использоваться для снабжения жителей напрямую, так как сейчас эти потребности закрываются за счет воды, получаемой из подземных источников и не требующей дополнительной очистки. Днепровская вода пока будет направлена на пополнение водохранилищ и мелиорации, сообщает ТАСС.