В Госдуме предложили изъять российские активы украинских олигархов
Парламентарий заявил, что украинские олигархи, выступающие против России, финансирующие националистические группировки и поддерживающие «преступный режим» Владимира Зеленского, «не должны иметь имущество в России»
Депутат Госдумы от республики Крым Михаил Шеремет предложил изъять имущество некоторых украинских олигархов, которое находится в России.
Парламентарий заявил, что украинские олигархи, выступающие против России, финансирующие националистические группировки и поддерживающие «преступный режим» Владимира Зеленского, «не должны иметь имущество в России».
Имущество украинских богачей в России необходимо конфисковать в пользу государства и продать. Вырученные от продажи деньги можно направить на восстановление Донецкой и Луганской народных республик.
«Все их имущество — это следствие наживы и воровства. Вот и пришла пора отвечать за содеянное», - добавил депутат Шеремет, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, что ранее депутаты Верховной Рады Украины приняли закон о принудительном изъятии собственности России и российских граждан в Украине.