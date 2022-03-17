17 марта 2022, 02:33
Бизнесмен из Петербурга потребовал от IKEA квадриллион рублей из-за ухода компании с российского рынка
В своем иске бизнесмен указал, что IKEA была для него «любимой сетью магазинов». Однако после приостановки работы компании в России из-за ситуации в Украине у него якобы начались проблемы со сном
Фото: sibkray.ru
Предприниматель из Санкт-Петербурга Александр Куккоев подал в суд на шведскую компанию IKEA и потребовал от нее выплатить ему один квадриллион рублей.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, в своем иске бизнесмен указал, что IKEA была для него «любимой сетью магазинов». Однако после приостановки работы компании в России из-за ситуации в Украине у него якобы начались проблемы со сном.
Предприниматель уточнил, что теперь ему больше негде покупать товары для дома. Кроме того, его компания, которая занимается ремонтом и дизайном интерьеров, заказывала мебель для клиентов именно в IKEA.