17 марта 2022, 02:02
Финансовая гвардия Италии арестовала активы Алишера Усманова на 66 млн евро
Финансовая гвардия Италии в рамках санкций заморозила шесть компаний, которые относятся к активам российского миллиардера Алишера Усманова. Общая стоимость замороженных активов оценивается в 66 млн евро
Фото: Коммерсант
Финансовая гвардия Италии в рамках санкций заморозила шесть компаний, которые относятся к активам российского миллиардера Алишера Усманова. Общая стоимость замороженных активов оценивается в 66 млн евро.
Итальянские чиновники пояснили, что арестованные активы являются связующим звеном между владельцем и объектом собственности – недвижимости и автомобилей.
Ранее Финансовая гвардия Италии уже арестовала долю недвижимости бизнесмена Петра Авена на Сардинии, виллу Алишера Усманова на этом же острове и две виллы телеведущего Владимира Соловьева.