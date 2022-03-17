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17 марта 2022, 02:02

Финансовая гвардия Италии арестовала активы Алишера Усманова на 66 млн евро

Финансовая гвардия Италии в рамках санкций заморозила шесть компаний, которые относятся к активам российского миллиардера Алишера Усманова. Общая стоимость замороженных активов оценивается в 66 млн евро

Финансовая гвардия Италии арестовала активы Алишера Усманова на 66 млн евро
Фото: Коммерсант

Финансовая гвардия Италии в рамках санкций заморозила шесть компаний, которые относятся к активам российского миллиардера Алишера Усманова. Общая стоимость замороженных активов оценивается в 66 млн евро.

Итальянские чиновники пояснили, что арестованные активы являются связующим звеном между владельцем и объектом собственности – недвижимости и автомобилей.

Ранее Финансовая гвардия Италии уже арестовала долю недвижимости бизнесмена Петра Авена на Сардинии, виллу Алишера Усманова на этом же острове и две виллы телеведущего Владимира Соловьева.

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