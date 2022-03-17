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17 марта 2022, 01:39

ВОЗ отложила процедуру одобрения вакцины «Спутник V» из-за санкций

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила запланированную на 7 марта инспекцию производства вакцины против коронавируса «Спутник V» в рамках процедуры одобрения российского препарата

ВОЗ отложила процедуру одобрения вакцины «Спутник V» из-за санкций
Фото: news-life.pro

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила запланированную на 7 марта инспекцию производства вакцины против коронавируса «Спутник V» в рамках процедуры одобрения российского препарата.

Поезда инспекторов в Россию была перенесена на неопределенный срок из-за санкций, которые были введены в связи с ситуацией в Украине. Речь в частности идет о закрытии российского неба для европейских авиакомпаний в ответ на аналогичные меры Евросоюза.

«Мы предполагали начать инспекции в России с 7 марта, но эти инспекции были отложены на более поздний срок», - заявила на брифинге в Женеве помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао, слова которой приводит ТАСС.

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