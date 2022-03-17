Андрей Турчак призвал «с позором» уволить Аркадия Дворковича из «Сколково»
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил «с позором» уволить бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича с поста главы фонда «Сколково» из-за его позиции по вопросу спецоперации российской армии в Украине
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил «с позором» уволить бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича с поста главы фонда «Сколково» из-за его позиции по вопросу спецоперации российской армии в Украине.
В качестве президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович в иностранных СМИ осудил спецоперацию в Украине, а также заявил, что в России и Беларуси не должны проводиться официальные шахматные мероприятия.
«Это ничто иное как то самое национал-предательство, то самое поведение пятой колонны, о которых сегодня говорил президент», - заявил Андрей Турчак.
Позже в качестве главы фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, говоря о спецоперации в Украине, заявил о бессмысленности санкций против России и на способности страны справиться с новым вызовом.