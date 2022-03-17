СКР возбудил против блогера Ники Белоцерковской дело о фейках про российскую армию
Следственный комитет России сообщил о возбуждении первых уголовных дел по новой статье Уголовного кодекса о распространении фейковой информации о действиях российской армии
Следственный комитет России сообщил о возбуждении первых уголовных дел по новой статье Уголовного кодекса о распространении фейковой информации о действиях российской армии.
Фигуранткой одного из таких уголовных дела стала известный кулинарный блогер Вероника Белоцерковская. По данным СКР, блогер в своем аккаунте в Instagram опубликовала записи, содержавшие заведомо ложные сведения о Вооруженных силах РФ и спецоперации в Украине.
Вероника Белоцерковская постоянно проживает за границей. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос об объявлении блогера в международный розыск.
Еще два уголовных дела возбуждено против жителей Томской области. По версии следствия, граждане разместили в интернете ложную информацию о потерях российской армии в Украине.