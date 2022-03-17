17 марта 2022, 00:06
Международный суд ООН призвал Россию немедленно остановить спецоперацию в Украину
Международный суд ООН (Организации Объединенных Наций) в Гааге огласил решение по иску Украины к России. В решении суда говорится, что Москва должна немедленно остановить спецоперацию на Украине
Фото: bloqtvaz.ru
Международный суд ООН (Организации Объединенных Наций) в Гааге огласил решение по иску Украины к России.
В решении суда говорится, что Москва должна немедленно остановить спецоперацию на Украине, сообщает ТАСС.
Кроме того, Россия должна принять меры, чтобы другие силы, находящиеся под ее контролем или поддерживаемые Москвой, не продолжили спецоперацию в Украине.
И Москву и Киев Международный суд ООН призвал воздержаться от любых шагов, которые могли бы обострить конфликт, сообщает ТАСС.
Отметим, что представители РФ решили не принимать участия с рассмотрения иска Украины.