16 марта 2022, 18:01
Владимир Путин на фоне санкций анонсировал увеличение пенсий и соцвыплат
Президент Владимир Путин на фоне масштабных антироссийских санкций анонсировал увеличение социальных выплат и пенсий. «Повысим минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, увеличим зарплаты в бюджетной сфере», - заявил глава государства
Фото: sib.fm
Президент Владимир Путин на фоне масштабных антироссийских санкций анонсировал увеличение социальных выплат и пенсий.
«Повысим минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, увеличим зарплаты в бюджетной сфере», - заявил глава государства.
Президент также призвал российских граждан подготовиться к росту безработицы и росту инфляции.
Путин сообщил, что подписал указ о дополнительных полномочиях глав регионов, после чего они смогут принимать гибкие и оперативные решения по поддержке граждан, экономики и социальной сферы.