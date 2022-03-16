16 марта 2022, 16:58
Заседание суда по делу о признании Meta экстремистской организацией состоится 21 марта
Российский суд рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры РФ о признании американской компании Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией 21 марта
Фото: ТАСС
Российский суд рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры РФ о признании американской компании Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией 21 марта, сообщает РИА Новости.
Напомним, что прокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией в связи с тем, что компания разрешила пользователям нескольких стран Европы публиковать призывы к насилию в отношении российских военных, руководства РФ и граждан РФ в контексте спецоперации в Украине.
В ответ Роскомнадзор заблокировал на территории России соцсеть Instagram. После этого в Meta заявили, что послабление было сделано только для граждан Украины, чтобы они могли «выпустить пар», но в целом компания осуждает призывы к насилию.