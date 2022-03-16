Российскую Федерацию официально исключили из Совета Европы
Совет Европы 16 марта официально исключил Россию из списка членов этой организации. Соответствующее решение комитет министров Совета принял в ходе анонимного голосования
Совет Европы 16 марта официально исключил Россию из списка членов этой организации. Соответствующее решение комитет министров Совета принял в ходе анонимного голосования.
Россия перестает быть членом Совета Европы уже с сегодняшнего дня. Поводом для исключения страны из организации стало проведение российской армией спецоперации на территории Украины.
Отметим, что российские власти ранее сами отказаться быть членом Совета Европы, отметив, что страны-члены НАТО дискредитируют эту организацию. В МИД РФ Совет Европы назвали «площадкой западных стран для самолюбования».
Выход из Совета Европы означает, что Россия теперь может не соблюдать Европейскую конвенцию о правах человека. Российские граждане не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека, который до настоящего времени был для россиян единственной инстанцией, в которой можно было добиться справедливости.