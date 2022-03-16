16 марта 2022, 15:56
BMW и Volkswagen приостановили работу своих заводов в Европе из-за спецоперации в Украине
В сообщении компаний говорится, что из-за спецоперации в Украине и закрытия местных электромонтажных заводов прекратились поставки электрокабелей. Страховочные привязи изготавливаются на заказ, что усложняет вопрос их изготовления на других заводах
Фото: avtosreda.ru
Автопроизводители BMW и Volkswagen сообщили о приостановке работы своих заводов по всей Европе из-за нехватки деталей.
В сообщении компаний говорится, что из-за спецоперации в Украине и закрытия местных электромонтажных заводов прекратились поставки электрокабелей. Страховочные привязи изготавливаются на заказ, что усложняет вопрос их изготовления на других заводах, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Financial Times.
Гендиректор Volkswagen Херберт Дисс заявил, что компания сейчас ищет альтернативу, которая включает в себя смену оборудования.