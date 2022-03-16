16 марта 2022, 15:51
В ходе спецоперации в Украине погиб сын вице-губернатора Ненецкого АО
Следственный комитет РФ подтвердил гибель заместителя командира разведывательной роты парашютно-десантной дивизии Георгия Дудорова. В администрации Ненецкого АО также подтвердили, что погибший военнослужащий приходится сыном вице-губернатору региона
Фото: news29.ru
В ходе спецоперации в Украине погиб сын вице-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Дудорова.
Следственный комитет РФ подтвердил гибель заместителя командира разведывательной роты парашютно-десантной дивизии Георгия Дудорова. В администрации Ненецкого АО также подтвердили, что погибший военнослужащий приходится сыном вице-губернатору региона.
Власти сообщают, что Георгий Дудорова трагически погиб при выполнении боевого задания во время специальной операции. 6 марта он попал под артиллерийский обстрел и получил смертельное ранение, сообщает РБК.