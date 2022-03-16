16 марта 2022, 14:58
Немецкий энергетический концерн E.ON отказался от закупок газа у России
Крупнейший германский энергетический концерн E.ON отказался от новых закупок газа у европейских компаний российского «Газпрома». Главный исполнительный директор E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что компания покупает газ на оптовых рынках в Европе.
Фото: rechargenews.com
Крупнейший германский энергетический концерн E.ON отказался от новых закупок газа у европейских компаний российского «Газпрома».
Главный исполнительный директор E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что компания покупает газ на оптовых рынках в Европе.
E.ON не имеет долгосрочных прямых контрактов на поставку газа с производителями, но некоторое количество природного газа было закуплено у торговых компаний «Газпрома» в Европе. В связи с проведением спецоперации в Украине концерн прекращает закупку новых объемов газа у российской монополии.
При этом компания E.ON не планирует выходить из проекта газопровода «Северный поток».