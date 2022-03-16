16 марта 2022, 14:53
Власти Швейцарии расширили список санкций против России из-за ситуации в Украине
В кабмине уточнили, что финансовые рестрикции и запрет на въезд теперь распространяется на 197 физических лиц, в числе которых олигархи и влиятельные деловые люди. Также санкции были введены в отношении девяти российских организаций и предприятий
Фото: bitcoinist.com
Власти Швейцарии ввели новые санкции против России «в соответствии с санкционный политикой Евросоюза» на фоне ситуации в Украине.
В санкционный список включили более 200 «новых лиц и организаций» из России, сообщили в правительстве Швейцарии.
В кабмине уточнили, что финансовые рестрикции и запрет на въезд теперь распространяется на 197 физических лиц, в числе которых олигархи и влиятельные деловые люди. Также санкции были введены в отношении девяти российских организаций и предприятий, сообщает «Интерфакс».
Список санкций Швейцарии является идентичным списку Евросоюза.