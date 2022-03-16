16 марта 2022, 13:56
Роскомнадзор заблокировал сайт расследовательского проекта Bellingcat
Также был заблокирован сайт расследовательского проекта Bellingcat, который известен в том числе расследованием о причастности сотрудников ФСБ России к отравлению оппозиционера Алексея Навального
Фото: politnavigator.net
Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры заблокировал на территории РФ сайты белорусского «Еврорадио», израильского Девятого канала и эстонской газеты Postimees.
Также был заблокирован сайт расследовательского проекта Bellingcat, который известен в том числе расследованием о причастности сотрудников ФСБ России к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
Ранее по решению прокуратуры был ограничен доступ к сайтам российских изданий «Кавказский узел» и TJ.
По данным Роскомсвободы, 16 марта реестр запрещенных сайтов РКН увеличился на 32 позиции.