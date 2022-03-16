Начальник полиции Петербурга обвинил провокаторов в задержаниях журналистов на митингах
«Мы встречались с фактами провокаций, когда эту жилетку одевают всякие проходимцы, прошу прощения за это выражение, и лезут своими камерами, телефонами в эпицентр событий», - заявил начальник петербургской полиции
Руководство полиции Санкт-Петербурга объяснило задержание сотрудников СМИ в ходе несанкционированной акции протеста против спецоперации в Украине.
Глава регионального управления МВД Роман Плугин завил, что «провокаторы притворяются сотрудниками СМИ», а у полицейских нет времени разбираться с каждым. При этом у всех задержанных сотрудников СМИ были не только надеты жилеты с надписью «Пресса», но и имелось при себе редакционное задание.
«Мы встречались с фактами провокаций, когда эту жилетку одевают всякие проходимцы, прошу прощения за это выражение, и лезут своими камерами, телефонами в эпицентр событий, тем самым просто-напросто мешая осуществлять законные действия сотрудникам полиции», - заявил начальник петербургской полиции, слова которого приводит «Интерфакс».
Роман Плугин добавил, что «даже если и имели место факты так называемых задержаний» журналистов, то после разбирательства их отпускали. Таким образом, полицейские умышленно не препятствовали работе журналистов.